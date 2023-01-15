Российская сторона отменила очередной обмен пленными, который был запланирован на субботу, 14 января. Об этом сообщает в Telegram Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
В Координационном штабе отметили, что враг продолжает прилагать усилия, чтобы расшатать украинское общество изнутри, используя для этого горе семей, которое сам же и нанес.
Недавно состоялся еще один обмен пленными, в результате которого освободили еще 50 украинских военных.
Напомним, Лубинец заявил, что его встреча с Москальковой состоится в Турции, а основной вопрос, который на ней будет подниматься - освобождение из российского плена украинских защитников и защитниц.
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