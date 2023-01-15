08:00 15 января Киев, Украина

Российская сторона отменила очередной обмен пленными, который был запланирован на субботу, 14 января. Об этом сообщает в Telegram Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Сегодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения не сложно догадаться", - говорится в сообщении.

В Координационном штабе отметили, что враг продолжает прилагать усилия, чтобы расшатать украинское общество изнутри, используя для этого горе семей, которое сам же и нанес.

"Продолжается жестокая и кровавая война, начатая путинской россией. Как бы ни враг не показывал, что ему не вредят потери, но они для него чрезвычайно болезненны. Только на взятых в плен собственных командиров и солдат россияне согласны менять наших военных", - добавили в штабе.

Недавно состоялся еще один обмен пленными, в результате которого освободили еще 50 украинских военных.

Напомним, Лубинец заявил, что его встреча с Москальковой состоится в Турции, а основной вопрос, который на ней будет подниматься - освобождение из российского плена украинских защитников и защитниц.