Российская ракета попала в жилую многоэтажку Киева

Российские войска продолжают обстрелы Киева. И хотя как утверждает Путин, удары наносятся по военным объектам, фактически враг бьет по жилым районам украинских городов.

Сегодня, 26 февраля, во время утреннего ракетного обстрела Киева одна из ракет попала в жилую многоэтажку в Соломенском районе.

Как сообщают, в высотном доме по адресу Лобановского 6а ведутся работы спасателей. Среди жильцов дома есть пострадавшие. Число жертв и масштаб разрушения уточняется.

Момент ракетного удара по жилому дому с другого ракурса