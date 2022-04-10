Российская армия убила 177 украинских детей

09:05 10 апреля Киев, Украина

Российские оккупанты убили 177 детей и покалечили более 336 с начала войны РФ против Украины.

Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре Украины.



Сейчас больше всего пострадало детей в Донецкой области – 108, Киевской – 93, Харьковской – 76, Черниговской – 51, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столицы – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.



В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью.