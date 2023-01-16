Российская агрессия унесла жизни 455 украинских детей — Офис Генпрокурора

09:49 16 января Киев, Украина

С начала российского вторжения в Украину жертвами агрессии россии стали по меньшей мере уже 455 детей, еще 1352 получили травмы.



Об этом сообщает пресс- служба Офиса генпрокурора.

"По состоянию на утро 16 января 2023 года более 1352 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров 455 детей погибли и более 897 получили ранения разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Последнюю жертву российской агрессии обнаружили под обломками многоэтажного дома в Днепре, в который попала ракета рф.

"При проведении спасательно-поисковых работ на месте разрушения 9-этажного жилого дома в г. Днепре, на который враг совершил атаку 14 января, обнаружено тело 4-летнего ребенка. Поисковые работы продолжаются", — рассказали в ОГПУ.

Кроме того, 16 января военные рф нанесли 2 ракетных удара по Запорожью.

"Поврежден жилой 5-этажный дом. В результате обстрела травмированы трое детей. Двое по 10 лет, один — 16. Они госпитализированы", — отмечается в сообщении.

По данным прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Запорожской - 84, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 56.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - подчеркнули в ОГПУ.