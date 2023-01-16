Российская агрессия унесла жизни 455 украинских детей — Офис Генпрокурора

С начала российского вторжения в Украину жертвами агрессии россии стали по меньшей мере уже 455 детей, еще 1352 получили травмы.
Об этом сообщает пресс- служба Офиса генпрокурора.
Об этом сообщает пресс- служба Офиса генпрокурора.
Последнюю жертву российской агрессии обнаружили под обломками многоэтажного дома в Днепре, в который попала ракета рф.
Кроме того, 16 января военные рф нанесли 2 ракетных удара по Запорожью.
По данным прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Запорожской - 84, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 56.
Днем 14 января россия совершила очередную ракетную атаку по территории Украины. В столице и большинстве областей воздушная тревога продолжалась более 2 часов. В Днепре ракета попала в жилой дом. По состоянию на утро 16 января известно о 35 погибших.
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