Роналду забил рекордный 800-ый гол и установил уникальное достижение в мировом футболе

07:30 03 Декабрь Киев, Украина

Португальский нападающий Криштиану Роналду довел количество голов за карьеру до 801. По информации Международной федерации футбольной истории и статистики, он является лучшим бомбардиром в истории миллионов.

Свои рекордные голы футболист забил во время английской Премьер-лиги.



Дубль Криштиану Роналду в ворота лондонского Арсенала в 14-м туре английской Премьер-лиги позволил Манчестер Юнайтед одержать победу - 3:2.



Есть, правда, другие рейтинги. Лучший футболист прошлого века Пеле пишет, что на его счету 1283 гола, тогда как официальная статистика зафиксировала лишь 765. Другой бразилец, Ромарио, утверждает, что на его счету 1000 забитых мячей (официально – 753), а австрийцу Йозефу Бицу разные источники насчитали от 720 до 1486 голов. Но проверить теперь это невозможно.



Роналду забил 129 голов за "Манчестер Юнайтед" (307 матчей), 450 голов за мадридский "Реал" (438), 101 за "Ювентус" (134) и пять в составе "Спортинга" (31). Кроме того, на счету португальца 115 голов в 184 матчах за национальную команду.



Нападающий перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в начале сезона за €15 млн. Португальский футболист забил шесть голов в пяти матчах Лиги чемпионов, а также отличился четыре раза и отдал две голевые передачи в 10 матчах английского Премьер-лиги.