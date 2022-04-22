Ролик леди-винтаж набирает популярность

17:39 24 ноября Киев, Украина

Мила Поворознюк из Винницы, превратила хобби в образ жизни, девушка не просто коллекционирует винтажные наряды, они стали ее повседневной одеждой.

Ролик ретроблогеркы, где девушка демонстрирует процесс одевания женщины в 19 веке, набрал миллионы просмотров на различных платформах.



Запись стала популярной не только в постсоветском сегменте Сети, но и в Бразилии, Вьетнаме и Малайзии.





29-летняя девушка публикует в социальных сетях собственные винтажные образы, а также делится с подписчиками различными историческими фактами. Но успех снятого на смартфон ролика стал для нее неожиданностью.





"Это не первое мое популярное видео, но именно оно стало вирусным. На определенных ресурсах ролик набрал более 20 миллионов просмотров. Мне даже писали в сообщениях, что в Бразилии его показывали по новостям, а из Таиланда обращались журналисты, спрашивали можно ли использовать. Я сама была в шоке. У меня подписчиков только из Бразилии за последнее время прибавилось столько, что теперь составляют 2% от всей аудитории", - рассказывает Мила.

На ролике девушка одевается, как барышня образца 1896 года. Весь процесс занял 12 минут. Чтобы подготовить осенний ретрообраз, понадобилось более 10 вещей.