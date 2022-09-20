Родные узнали защитника с сине-желтым браслетом из массового захоронения в Изюме

Рука с сине-желтыми браслетами из массового захоронения в Изюме на Харьковщине – это фрагмент тела украинского военного из Никополя по имени Сергей Сова.
Об этом со ссылкой на родных сообщили в областном информационном штабе Днепропетровщины.
В результате контрнаступления украинских военных на Харьковщине ВСУ освободили почти четыре сотни населенных пунктов, одним из которых стал Изюм. Город находился в оккупации с апреля, а после освобождения неподалеку от него нашли массовое захоронение с гражданскими и украинскими военными.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что военные, чьи тела обнаружили в Изюме, были военнопленными, которых пытали, а затем застрелили.
Фотографию фрагмента тела с сине-желтыми браслетами сделал 16 сентября фотограф Юрий Ларин, и вскоре после этого в сети запустили флешмоб памяти погибших – пользователи одевали браслеты и публиковали фото с похожими подписями о том, что на месте убитых мог оказаться каждый просто потому, что он украинец.
Погибшего Сергея Сову узнала его жена Оксана. Удалось это сделать по татуировке на теле. У Совы осталось двое детей – дочь Элина и сын
Об этом со ссылкой на родных сообщили в областном информационном штабе Днепропетровщины.
В результате контрнаступления украинских военных на Харьковщине ВСУ освободили почти четыре сотни населенных пунктов, одним из которых стал Изюм. Город находился в оккупации с апреля, а после освобождения неподалеку от него нашли массовое захоронение с гражданскими и украинскими военными.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что военные, чьи тела обнаружили в Изюме, были военнопленными, которых пытали, а затем застрелили.
Фотографию фрагмента тела с сине-желтыми браслетами сделал 16 сентября фотограф Юрий Ларин, и вскоре после этого в сети запустили флешмоб памяти погибших – пользователи одевали браслеты и публиковали фото с похожими подписями о том, что на месте убитых мог оказаться каждый просто потому, что он украинец.
Погибшего Сергея Сову узнала его жена Оксана. Удалось это сделать по татуировке на теле. У Совы осталось двое детей – дочь Элина и сын
Марат.
Сын погибшего уже обратился к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот посодействовал возвращению тела защитника домой и посмертно наградил его.
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