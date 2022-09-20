Родные узнали защитника с сине-желтым браслетом из массового захоронения в Изюме

13:22 20 сентября Киев, Украина





Об этом со ссылкой на родных сообщили в областном информационном штабе Днепропетровщины.



В результате контрнаступления украинских военных на Харьковщине



Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что военные, чьи тела обнаружили в Изюме, были военнопленными, которых пытали, а затем застрелили.



Фотографию фрагмента тела с сине-желтыми браслетами сделал 16 сентября фотограф Юрий Ларин, и вскоре после этого в сети запустили флешмоб памяти погибших – пользователи одевали браслеты и публиковали фото с похожими подписями о том, что на месте убитых мог оказаться каждый просто потому, что он украинец.



Погибшего Сергея Сову узнала его жена Оксана. Удалось это сделать по татуировке на теле. У Совы осталось двое детей – дочь Элина и сын Рука с сине-желтыми браслетами из массового захоронения в Изюме на Харьковщине – это фрагмент тела украинского военного из Никополя по имени Сергей Сова.Об этом со ссылкой на родных сообщили в областном информационном штабе Днепропетровщины.В результате контрнаступления украинских военных на Харьковщине ВСУ освободили почти четыре сотни населенных пунктов, одним из которых стал Изюм. Город находился в оккупации с апреля, а после освобождения неподалеку от него нашли массовое захоронение с гражданскими и украинскими военными.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что военные, чьи тела обнаружили в Изюме, были военнопленными, которых пытали, а затем застрелили.Фотографию фрагмента тела с сине-желтыми браслетами сделал 16 сентября фотограф Юрий Ларин, и вскоре после этого в сети запустили флешмоб памяти погибших – пользователи одевали браслеты и публиковали фото с похожими подписями о том, что на месте убитых мог оказаться каждый просто потому, что он украинец.Погибшего Сергея Сову узнала его жена Оксана. Удалось это сделать по татуировке на теле. У Совы осталось двое детей – дочь Элина и сын

Марат.

Сын погибшего уже обратился к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот посодействовал возвращению тела защитника домой и посмертно наградил его.