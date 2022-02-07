Родители с большим количеством детей могут рассчитывать на раннюю пенсию

В Координационном центре по оказанию правовой помощи объяснили, какие в Украине будут действовать положения для выхода на пенсию многодетным семьям. В частности, речь идет о матерях, родивших (воспитавших) пять и более детей.
Так, если украинка родит и воспитает пять и более детей до шестилетнего возраста, она будет иметь право выйти на пенсию раньше положенного срока, а именно по достижению ей 50 лет. Страховой стаж при этом должен составить не менее 15 лет.
В случае, если мать выбирает (или отсутствует) отца в качестве родителя, обеспечивающего уход за малолетними детьми (пять и более), то такой мужчина имеет право выйти на пенсию в 55 лет с минимальным страховым стажем в 20 лет.
Если говорить о том, зачисляется ли страховой стаж в период, когда длится декретный отпуск, то до 1 января 2005 года такой стаж насчитывался неработающим матерям, ухаживающим за малолетними детьми до трех лет. Однако с 1 января 2005 года нормы несколько изменились: стаж начисляется только в том случае, если мать в период декрета (до 3 лет) получает соответствующую помощь, предусмотренную законодательством.
Для льготного выхода на пенсию необходимо предоставить в органы документы, что удостоверяют личность и те, что подтверждают приобретенный ими страховой стаж. Кроме этого, необходимо иметь документы о рождении всех детей и дальнейшем их воспитании до достижения ими 6 лет (свидетельство о рождении).
Для того, чтобы выйти многодетной (пять и более детей) матери на пенсию досрочно, ей нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Однако сделать это необходимо не ранее, чем за один месяц до достижения ею соответствующего пенсионного возраста (в данном случае – 50 лет), а также не позже трех месяцев после достижения указанного возраста. Если обратиться вовремя, пенсия будет начисляться уже со дня наступления 50-летия. Обратившись позже, на выплаты можно рассчитывать со дня обращения.
Более того, в Украине матерям, родившим пять и более детей, положена надбавка к пенсионным выплатам в размере от 35 до 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных, в зависимости от количества детей.
В случае, если мать предоставила все документы, но ей отказали в досрочном выходе на пенсию, она имеет право обжаловать решение ПФУ в судебном порядке.
Так, если украинка родит и воспитает пять и более детей до шестилетнего возраста, она будет иметь право выйти на пенсию раньше положенного срока, а именно по достижению ей 50 лет. Страховой стаж при этом должен составить не менее 15 лет.
В случае, если мать выбирает (или отсутствует) отца в качестве родителя, обеспечивающего уход за малолетними детьми (пять и более), то такой мужчина имеет право выйти на пенсию в 55 лет с минимальным страховым стажем в 20 лет.
Если говорить о том, зачисляется ли страховой стаж в период, когда длится декретный отпуск, то до 1 января 2005 года такой стаж насчитывался неработающим матерям, ухаживающим за малолетними детьми до трех лет. Однако с 1 января 2005 года нормы несколько изменились: стаж начисляется только в том случае, если мать в период декрета (до 3 лет) получает соответствующую помощь, предусмотренную законодательством.
Для льготного выхода на пенсию необходимо предоставить в органы документы, что удостоверяют личность и те, что подтверждают приобретенный ими страховой стаж. Кроме этого, необходимо иметь документы о рождении всех детей и дальнейшем их воспитании до достижения ими 6 лет (свидетельство о рождении).
Для того, чтобы выйти многодетной (пять и более детей) матери на пенсию досрочно, ей нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Однако сделать это необходимо не ранее, чем за один месяц до достижения ею соответствующего пенсионного возраста (в данном случае – 50 лет), а также не позже трех месяцев после достижения указанного возраста. Если обратиться вовремя, пенсия будет начисляться уже со дня наступления 50-летия. Обратившись позже, на выплаты можно рассчитывать со дня обращения.
Более того, в Украине матерям, родившим пять и более детей, положена надбавка к пенсионным выплатам в размере от 35 до 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных, в зависимости от количества детей.
В случае, если мать предоставила все документы, но ей отказали в досрочном выходе на пенсию, она имеет право обжаловать решение ПФУ в судебном порядке.
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