RIPE NCC General Meeting: участие Украины, размеры взносов и новый состав совета

21-26 мая в Роттердаме состоялась конференция #RIPE86, где более 700 участников в офлайн формате обсуждали проблемные вопросы для холдеров IP адресов, имеющих статус LIR.
На генеральном собрании RIPE NCC General Meeting украинскую сторону представляли почти 200 членов RIPE NCC. Кроме обсуждения размеров членских взносов, и целесообразности уплаты таких платежей теми украинскими LIR, которые находятся на временно оккупированных территориях, участники выбрали членов исполнительного совета.
Хотя победили действующие члены Raymond Jetten, Maria Hall, Harald A. Summa, на место в совете претендовали также двое украинцев - Елена Кушнир и Дмитрий Кохманюк.
Мероприятие продемонстрировало готовность украинских компаний приобщиться к международным процессам, о чем свидетельствует большое количество наших делегатов. В свою очередь, заметен и высокий уровень внимания к Украине и телекоммуникационным процессам в нашей стране в условиях войны, разрушения сетей, блэкаутов, техногенных проблем.
Для обмена опытом с украинскими операторами RIPE создает рабочую группу BCOP Task Force для исследования работы и управленческих подходов в таких сверхсложных условиях, изучения оптимальных технологий и материалов, разработки документов и инструкций.
Учитывая это, от Украины к рабочей группе добровольно согласились присоединиться представители Комитета ИнАУ по вопросам управления Интернет ресурсами и взаимодействия с международными организациями: постоянная представительница в RIPE комьюнити от АППК Виктория Опанасюк, а также Елена Кушнир, Дмитрий Кохманюк и Светлана Ткаченко.
На генеральном собрании RIPE NCC General Meeting украинскую сторону представляли почти 200 членов RIPE NCC. Кроме обсуждения размеров членских взносов, и целесообразности уплаты таких платежей теми украинскими LIR, которые находятся на временно оккупированных территориях, участники выбрали членов исполнительного совета.
Хотя победили действующие члены Raymond Jetten, Maria Hall, Harald A. Summa, на место в совете претендовали также двое украинцев - Елена Кушнир и Дмитрий Кохманюк.
Мероприятие продемонстрировало готовность украинских компаний приобщиться к международным процессам, о чем свидетельствует большое количество наших делегатов. В свою очередь, заметен и высокий уровень внимания к Украине и телекоммуникационным процессам в нашей стране в условиях войны, разрушения сетей, блэкаутов, техногенных проблем.
Для обмена опытом с украинскими операторами RIPE создает рабочую группу BCOP Task Force для исследования работы и управленческих подходов в таких сверхсложных условиях, изучения оптимальных технологий и материалов, разработки документов и инструкций.
Учитывая это, от Украины к рабочей группе добровольно согласились присоединиться представители Комитета ИнАУ по вопросам управления Интернет ресурсами и взаимодействия с международными организациями: постоянная представительница в RIPE комьюнити от АППК Виктория Опанасюк, а также Елена Кушнир, Дмитрий Кохманюк и Светлана Ткаченко.
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