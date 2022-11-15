РФ совершила 85 ракетных ударов по Украине - Зеленский
18:43 15 ноября Киев, Украина
Президент Украины Владимир Зеленский
выпустил экстренное обращение к украинцам. Он сообщил, что днем 15 ноября россияне совершили 85 ракетных ударов по Украине, в основном по энергетической инфраструктуре.
"85 ракетных ударов, в большинстве по энергетической инфраструктуре. Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется. Впереди может быть около 20 ударов. Так что очень прошу вас, берегите себя и будьте в укрытиях... Знаю, что удары отключили нашу энергетику во многих городах нашего государства. Мы работаем, все восстановим и все переживем. Слава Украине", - отметил президент.
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