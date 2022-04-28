РФ собралась "экспроприировать излишки" урожая из оккупированного Херсона, чтобы прокормить россиян

23:46 27 апреля Киев, Украина

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края "решили" проблему острой нехватки овощей и зерновых культур, которые возникли из-за введения санкций, путем "поставок из Украины" ворованного продовольствия.

Депутаты уже проголосовали за соответствующее постановление.



В сообщении законодательного собрания Красноярского края сказано, что в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро не только в Красноярском крае, но и на федеральном уровне повсеместно, "экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров оккупированного Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам"

Депутаты не исключают, что их опыт "смогут успешно внедрить в дальнейшем и коллеги с других регионов".

Логика, конечно, "железная": для выращивания своих овощей и фруктов нужно потратить деньги, тогда так отнять можно бесплатно. Да и пожаловаться потом на расходы по транспортировке.