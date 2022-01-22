РФ провела заключительный этап подготовки к празднованию Дня Победы в Крыму

07:10 06 Май Киев, Украина

Вчера, 5 мая в центре Севастополя прошла заключительная репетиция военного парада, приуроченного к Дню Победы. Министерство обороны России намерено организовать торжественные военные шествия 9 мая в трех городах полуострова.



Об этом пишут



На улице Ленина и площади Нахимова собрали тяжелую технику, военнослужащих, учеников кадетского училища и специализированных классов. Военные прошли традиционным маршрутом парада по проспекту Нахимова. При прохождении хором исполняли песни о Севастополе, войне и победе.



На улице Ленина организовали место сбора военной техники. Вывели артиллерию, бронемашины, системы залпового огня, ракетные комплексы. Вооружение украсили символикой в цветах георгиевской ленточки. Об этом пишут Крым .Реалии.На улице Ленина и площади Нахимова собрали тяжелую технику, военнослужащих, учеников кадетского училища и специализированных классов. Военные прошли традиционным маршрутом парада по проспекту Нахимова. При прохождении хором исполняли песни о Севастополе, войне и победе.На улице Ленина организовали место сбора военной техники. Вывели артиллерию, бронемашины, системы залпового огня, ракетные комплексы. Вооружение украсили символикой в цветах георгиевской ленточки.



Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в ожидании очереди на прохождение военные мыли технику посреди улицы Ленина. Для этого в переулке разместили армейскую водовозку с несколькими кранами. Смывы с техники вместе с горюче-смазочными материалами стекали на асфальт.



На репетицию пришло посмотреть несколько сотен жителей. На время репетиции парада в центре города перекрыли движение транспорта.