РФ продолжает мобилизацию жителей ЛДНР

07:33 21 марта Киев, Украина

Российские захватчики продолжают принудительную мобилизацию на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации.

Причин такой регистрации не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий.