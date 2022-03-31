РФ принудительно мобилизовала студентов с оккупированной территории Донбасса

19:24 31 марта Киев, Украина

В оккупированных Россией районах Донецкой области за уклонение от "мобилизации" боевики обещали заключить в тюрьму на 7 лет, а родным, укрывающим мужчин, угрожали несколькими годами тюрьмы.



Об этом во время пресс-конференции рассказали пленные студенты из Донецка, которых насильственно призвали на войну с Украиной.





На пресс-конференции выступили девять пленных, некоторым из которых нет и 20 лет. Часть из них пленили 25 марта.

Что касается наказания за уклонение для них самих и родных, то эти данные, по их словам, поступали по слухам.

"Мы не хотели ломать жизнь ни себе, ни им (родным. - Ред.)", - отметил один из пленных.

Также они рассказали, что во время мобилизации медицинское обследование боевики не проводили, а потому отправляли на войну даже тех, у кого были проблемы со здоровьем: «У меня проблемы с сердцем, а медкомиссии никакой не было. Наши медики сказали: "Да ничего страшного, и так можно служить".

"В нашем взводе было 25 человек, а фактически здоровых - 15, и то все кашляли", - говорит один из задержанных.

Пленники, по их словам, думали, что их везут на обучение молодого бойца в Россию, однако поняли, что попали на войну, только на Харьковщине в селе Веселое. Там они должны были готовить опорные пункты для блокпостов, чтобы проверять машины и фиксировать данные. Также должны были давать сигналы. Задержанные утверждают, что не совершали никаких преступлений.



Что касается оружия, то, по их словам, его им выдали в Макеевке, однако учили им пользоваться в дороге. Также выданное им снаряжение было советским и рассыпалось в руках, в том числе и каски: “Большинство оружия было ржавым. Он (другой насильственно мобилизованный. – Ред.) вытащил пружину из ствольного короба… Она настолько ржавой была, что распалась у него в руках”.



Жаловались пленники и на качество питания, выданного им, в частности, кормили насильственно мобилизованных просроченным хлебом.



Также они обратились к мужчинам, до сих пор оставшимся в ОРДЛО: «Мы не хотели воевать. Я познакомился с юношей во время мобилизации. Он погиб. Не уходите на войну. Я украинец. Россиянином себя не считаю. Не уходите на мобилизацию”.