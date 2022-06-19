Рф прикрывает ложью насильную депортацию украинского народа

11:45 19 июня Киев, Украина

Прикрываясь лживыми лозунгами о спасении людей, россия пошагово повторяет действия германских нацистов времен Второй мировой войны: разрушение, грабеж, насилие, убийство, лагеря и депортация.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в россию было незаконно вывезено более 300 тысяч детей. Такие данные обнародовал начальник Национального центра управления обороны рф Михаил Мизинцев, сообщил накануне Интерфакс.

Только за минувшие сутки из Украины и территорий, оккупированных "Л/ДНР" захватчики вывезли 29 733 человека, в том числе 3 502 ребенка.

А всего с начала войны против Украины, согласно заявлению Минобороны рф, россия депортировала 1 936 911 украинцев, из которых 307 423 ребенка.

При этом Мизинцев утверждает, что российская база данных якобы содержит свыше 2,7 млн обращений от желающих переехать в россию из более чем 2 тысяч населенных пунктов Украины.

Ранее сообщалось, что тысячи украинцев проходят фильтрационные лагеря, после чего их отправляют в рф в рамках систематизированной программы принудительного выселения. Обычно украинцев отправляют в экономически депрессивные районы за тысячи километров от родины.

Литва признала депортацией принудительный вывоз украинцев в рф.