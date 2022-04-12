РФ практически уничтожила угольную промышленность в ОРДЛО

11:48 16 ноября Киев, Украина

Горняков с временно оккупированных территорий Луганской Донецкой областей вербуют на работу в Российскую Федерацию, с обязательным условием - смена гражданства.

Такое заявление сделал в Facebook представитель уполномоченного по правам человека Верховной Рады в Донецкой и Луганской областях Павел Лысянский в понедельник, 16 ноября.

"Так, нами установлено, что на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей работают так называемые рекруты из РФ, осуществляющие набор желающих шахтеров трудоустроиться на шахты РФ в Кемеровскую, Ростовскую области, Хабаривський край. Обязательное условие, это оформление паспортов РФ по упрощенной процедуре", - пишет он.

По словам правозащитника, в 2020 году оккупационные службы Российской Федерации закрыли 19 шахт на неподконтрольных территориях Луганской области, и 22 шахты - на территориях Донецкой.



Как рассказал Лысянский, из ОРДЛО на шахты РФ выезжают целые бригады горняков, поскольку там зарплату выплачивают более или менее вовремя. В ОРДЛО же многим шахтерам до сих пор не погасили задолженность, а поехать на заработки в период пандемии практически невозможно.



Также правозащитник отмечает, что оккупационные службы РФ практически уничтожили угольную промышленность в ОРДЛО.