РФ практически уничтожила угольную промышленность в ОРДЛО

Горняков с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей вербуют на работу в Российскую Федерацию, с обязательным условием - смена гражданства.
Такое заявление сделал в Facebook представитель уполномоченного по правам человека Верховной Рады в Донецкой и Луганской областях Павел Лысянский в понедельник, 16 ноября.
По словам правозащитника, в 2020 году оккупационные службы Российской Федерации закрыли 19 шахт на неподконтрольных территориях Луганской области, и 22 шахты - на территориях Донецкой.
Как рассказал Лысянский, из ОРДЛО на шахты РФ выезжают целые бригады горняков, поскольку там зарплату выплачивают более или менее вовремя. В ОРДЛО же многим шахтерам до сих пор не погасили задолженность, а поехать на заработки в период пандемии практически невозможно.
Также правозащитник отмечает, что оккупационные службы РФ практически уничтожили угольную промышленность в ОРДЛО.
Как рассказал Лысянский, из ОРДЛО на шахты РФ выезжают целые бригады горняков, поскольку там зарплату выплачивают более или менее вовремя. В ОРДЛО же многим шахтерам до сих пор не погасили задолженность, а поехать на заработки в период пандемии практически невозможно.
Также правозащитник отмечает, что оккупационные службы РФ практически уничтожили угольную промышленность в ОРДЛО.
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