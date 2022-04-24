РФ планирует устроить парад украинских пленных на 9 мая – Арестович

В бессильной злобе, пытаясь поднять свой упавший дух, путинский режим старается унизить своих противников. Это привычное поведение для потерявших совесть и человеческий облик орков. Россия планирует устроить на 9 мая парад украинских пленных на оккупированных территориях. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По данным Арестовича, такие парады планируется в Донецке и Мариуполе.
Ранее в мэрии Мариуполя сообщили, что оккупанты хотят 9 мая провести парад в разрушенном ими городе.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российский лидер Владимир Путин сосредоточил наступление на Донбассе и стремится достичь победы к 9 мая.
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