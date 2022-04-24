РФ планирует устроить парад украинских пленных на 9 мая – Арестович

09:45 24 апреля Киев, Украина

В бессильной злобе, пытаясь поднять свой упавший дух, путинский режим старается унизить своих противников. Это привычное поведение для потерявших совесть и человеческий облик орков. Россия планирует устроить на 9 мая парад украинских пленных на оккупированных территориях. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Это преступление – издеваться так над пленными, очень серьезное нарушение Женевской конвенции и всех правил войны. Но Россия хочет на это пойти, поддержать свои "спадающие штаны", – отметил он.

По данным Арестовича, такие парады планируется в Донецке и Мариуполе.

Ранее в мэрии Мариуполя сообщили, что оккупанты хотят 9 мая провести парад в разрушенном ими городе.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российский лидер Владимир Путин сосредоточил наступление на Донбассе и стремится достичь победы к 9 мая.