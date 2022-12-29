Рф готовится к "решительным действиям" в направлении Луганщины

09:12 29 декабря Киев, Украина



Российская федерация накапливают живую силу и технику для решительных действий в Луганской области.



По мнению военных экспертов, российские войска, похоже, готовятся к решительным действиям в Луганской области, хотя пока неясно, будут ли это оборонительные или наступательные операции. Но предположительно, это может быть «решительное наступление».



По наблюдениям института, российские войска продолжают накапливать технику и силы в Луганске. Группы ВДВ, которые, вероятно, действовали ранее в Херсонской области, похоже, были перемещены в Луганскую область.



В то же время ISW считает, что россияне зимой менее склонны к проведению нового наступления в Запорожской области.



Эксперты также считают, что наступление россии на Бахмут, вероятно, приближается к кульминации.



Институт отмечает, что военная доктрина США определяет кульминацию как «точку, в которой силы больше не могут продолжать свою форму операций, наступления или обороны», и «когда силы не могут продолжать атаку и должны занять оборонительную позицию или сделать оперативную паузу».





При этом, по мнению аналитиков, достигнув апогея, российские войска могут продолжать осуществлять неэффективные штурмы Бахмута небольшими группами, хотя эти штурмы вряд ли приведут к значительному оперативному успеху.



Анализируя доклады, институт отмечает, что российские воздушно-десантные войска (ВДВ) активизируют операции «вагнеровцев» вокруг Бахмута. Это «ломает» предыдущую информационную кампанию ЧВК Вагнера, согласно которой утверждалось, что в Бахмуте действовали только «вагнеровцы».



Это подтверждает, что «вагнеровцы» истощены и нуждаются в подкреплении.

«Высокий уровень истощения среди сил, ответственных за нападение на Бахмут, может ускорить кульминацию, если только значительное количество регулярных российских воинских частей не будет направлено для поддержки наступления и отсрочки или предотвращения его кульминации», — говорится в анализе ISW.



В то же время кремль продолжает систематически отрицать суверенитет Украины и повторять, что у россии нет реального намерения вести переговоры с Украиной.



Кремль продолжает преподносить передачу США Украине систем ПВО Patriot как «эскалацию российско-американских отношений».



Институт признает, что это указывает на то, что кремль больше обеспокоен влиянием, которое западная помощь может оказать на вторжение россии в Украину, чем опасениями по поводу возможных наступательных действий Украины против самой российской федерации с использованием западных систем.

«Это наблюдение следует рассматривать в контексте западных дискуссий о предоставлении Украине западных танков, систем большой дальности и других средств», — подчеркивают эксперты.



ISW с немалой уверенностью прогнозирует, что путин не будет стремиться вступать в военный конфликт с НАТО в это время в ответ на предоставление какой-либо из западных военных систем.



Основные выводы ISW:





Наступление россии на Бахмут, вероятно, приближается к своей кульминации.

Российские войска, похоже, готовятся к решительному наступлению в Луганской области и менее вероятно, что они проведут новое наступление в Запорожской области зимой 2023 года.

кремль продолжает демонстрировать, что россия не имеет реального намерения вести переговоры с Украиной, настаивая на том, чтобы Украина признала незаконную аннексию россией украинских земель.

кремль продолжает преподносить передачу США систем ПВО Patriot как эскалацию российско-американских отношений.

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в направлении Кременной, где противник пытался вернуть утраченные позиции.

российские войска продолжили наступление в районе Бахмута, Донецка и западной части Донецкой области.

В Херсонской и Запорожской областях русские войска продолжали оборонительные и ротационные операции.