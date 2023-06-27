Результаты последнего анализа воды в реках Херсона

12:12 27 июня Киев, Украина

Специалисты продолжают исследовать влияние разрушения Каховской ГЭС на окружающую среду в регионе. Эксперты каждый день проводят отбор проб воды для проведения анализа.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

В результате анализа образцов, взятых в реке Кошевой в 1,44 раза превышена норма взвешенных веществ, в 2,5 раза – железа общего, в 1,25 – нитратов. Растворенный кислород составляет 6,30 мг/дм3, что соответствует норме. Нефтепродуктов в водоеме не обнаружено.



В Ингульце вблизи Дарьевки (нижнее течение) зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ – в 1,6 раза, хлоридов – в 1,1 раза, сульфатов – в 2,4 раза, железа общего – в 2,4 раза. Нефтепродуктов не обнаружено. Растворенного кислорода меньше нормы – 3,30 мг/дм3.



В верхнем течении Ингульца вблизи Великой Александровки в 1,84 раза превышено количество взвешенных веществ, в 2,9 раза – хлоридов, в 9 раз – сульфатов, в 1,6 раза – железа общего. Нефтепродуктов не обнаружено, показатели кислорода в норме.