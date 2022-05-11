Результаты первого дня «Евровидения-2022»: Украина прошла в финал

Вчера в итальянском Турине началось «Евровидение — 2022». В первом полуфинале приняли участие 17 стран. Представители Украины группа Kalush Orchestra прошла из первого полуфинала в финал.
В финал конкурса, напомним, проходят по 10 стран из каждого полуфинала и пять стран-основательниц конкурса — Франция, Германия, Испания, Великобритания и Италия, которая является еще и победителем прошлого года. В первом раунде голосовали жители выступавших в нем стран, а также Италии и Франции.
В финал конкурса, напомним, проходят по 10 стран из каждого полуфинала и пять стран-основательниц конкурса — Франция, Германия, Испания, Великобритания и Италия, которая является еще и победителем прошлого года. В первом раунде голосовали жители выступавших в нем стран, а также Италии и Франции.
Конкурсная песня Stefania была объявлена восьмой поочередно. Результаты голосования объявили ведущие. Это сумма голосований зрителей и
оценок национальных жюри стран-участниц. Порядок оглашения стран не является показателем количества голосов.
В итоге победителями первого полуфинала стали:
- Армения: Rosa Linn — Snap;
- Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together;
- Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól;
- Литва: Monika Liu — Sentimentai;
- Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers — Trenulețul;
- Нидерланды: S10 — De Diepte;
- Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana;
- Португалия: MARO — Saudade, Saudade;
- Украина: Kalush Orchestra — Stefania;
- Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry.
Кто был лучшим и какие баллы получил от зрителей и жюри, пока что неизвестно.
Не преодолели отборочный этап представители Австрии, Албании, Болгарии, Дании, Латвии, Словении, Хорватии.
Следующие 10 стран, которые будут сражаться за победу в конкурсе, станут известны уже в этот четверг, 12 мая, после второго полуфинала.
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