Резников заявил о переломном этапе в войне

12:31 05 Март Киев, Украина

Вот уже девять дней Украина мужественно отражает атаки агрессивной российской армии. Гражданское население активно поддерживает своих воинов, встав единым фронтом на защиту своей страны.

Как заявил министр обороны Алексей Резников, сейчас происходит перелом ситуации по всей стране. Он указал, что самая сложная ситуация на юге, где противник обстреливал Запорожскую АЭС, в Харькове, на Сумщине и Черниговщине. По его данным, потери русской армии уже превысили десять тысяч убитыми и ранеными.

На сегодня российская армия исчерпала основную часть своих оперативных резервов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок ВС РФ введены в операцию. Основной целью противника остается оцепление Киева и ослабление сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

К сожалению, страны-члены НАТО отказались вводить закрытое небо над Украиной, так как это “приведет к полномасштабной войне в Европе, вовлечению намного большего количества стран, что приведет к намного большему человеческому страданию”.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что ситуация на Запорожской АЭС сложная, но выбросов радиоактивных веществ не произошло. Также МАГАТЭ планирует срочно прибыть в Украину для проверки АЭС в связи с обстрелом оккупантами Запорожской атомной станции. Предполагается провести проверку в оккупированной зоне ЧАЭС.

Правление Европейского инвестиционного банка одобрило выделение немедленной финансовой поддержки Украине в размере 668 млн евро для закупки продуктов питания, медицинского обеспечения и топлива для населения.

По данным разведуправления Пентагона в 25 километрах от Киева стоит огромная колонна российских войск. Стоит, потому что остановлена украинскими атаками и взрывом одного из мостов.

После захвата телевещания в Херсоне, российские войска захватили телебашню в Мелитополе. Захватчики установили свое оборудование на телебашне города и начали трансляцию российских телеканалов.

Продолжает расти число мирных жертв. В Чернигове после бомбардировки российской авиацией погибли 47 мирных жителей. Были разрушены две школы и частные дома. В свою очередь, при ударах военных РФ по Мелитополю в городе, по предварительным данным, погибли 10 мирных жителей, пострадали - более 50-ти. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

С начала вторжения российских войск в Харьковской области от ранений во время артобстрелов и боевых действий погибли 188 человек. В частности, среди погибших 122 мирных жителя, в том числе пятеро детей.

По данным ООН за восемь дней Украину покинули 1,25 млн человек. Чаще украинцы ехали в Польшу, Молдову и Венгрию. В числе выехавших было 78,8 тысяч граждан третьих стран.

Европейский союз ввел в действие временный механизм защиты украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть Украину из-за вторжения РФ. Беженцам разрешили легально жить и работать в странах ЕС до трех лет.

Бойцы 206-го батальона теробороны в Киеве задержали нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича за якобы публикацию фото о блокпостах. После того, как народный депутат был задержан, ему завязали глаза и руки и отдали работникам СБУ.

Cенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал "убрать" президента России Владимира Путина. По его словам, кто-то в России должен взять на себя ответственность и убрать этого парня.