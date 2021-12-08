Резников: украинцы смогут иметь двойное гражданство любого дружественного государства, кроме РФ

У граждан Украины появился шанс на получение второго гражданства, однако в перечне разрешенных стран не может быть государства-агрессора - России.
Об этом сообщил вице-премьер министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
При этом вице-премьер-министр акцентировал, что планируется разрешить второе гражданство для Европейского Союза и других дружественных государств. Это, по его словам, даст возможность уехавшим в другие страны украинцам интегрироваться в новое общество, сохранив связи с родиной.
Об этом сообщил вице-премьер министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
При этом вице-премьер-министр акцентировал, что планируется разрешить второе гражданство для Европейского Союза и других дружественных государств. Это, по его словам, даст возможность уехавшим в другие страны украинцам интегрироваться в новое общество, сохранив связи с родиной.
Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве. Согласно ему, Кабмин вместе с Центральной избирательной комиссией и СБУ должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.
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