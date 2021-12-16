Резников о зарплате военных

В настоящее время у государства отсутствует ресурс для необходимого увеличения денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Заседание парламента транслирует телеканал "Рада".
Сегодня солдат получает в среднем 10,2 тыс. грн. А средняя минимальная возможность получать – 14,3 тыс. грн. Потому, как минимум, моя задача на 30% увеличить и по сетке вверх. Для того чтобы это в будущем году произошло, нужно плюс 18 млрд грн. К сожалению, сегодня в Государственном бюджете такого ресурса нет», – отметил Алексей Резников.
Министр обороны добавил, что правительство планирует искать определенные «компромиссные решения» для решения данного вопроса, и в течение трех ближайших лет надеется разработать «умную, понятную, а главное справедливую модель» повышение денежного обеспечения для военнослужащих.
Сегодня солдат получает в среднем 10,2 тыс. грн. А средняя минимальная возможность получать – 14,3 тыс. грн. Потому, как минимум, моя задача на 30% увеличить и по сетке вверх. Для того чтобы это в будущем году произошло, нужно плюс 18 млрд грн. К сожалению, сегодня в Государственном бюджете такого ресурса нет», – отметил Алексей Резников.
Министр обороны добавил, что правительство планирует искать определенные «компромиссные решения» для решения данного вопроса, и в течение трех ближайших лет надеется разработать «умную, понятную, а главное справедливую модель» повышение денежного обеспечения для военнослужащих.
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