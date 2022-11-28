Резников: 97% целей российских ракетных ударов - гражданские объекты

17:19 28 ноября Киев, Украина





Об этом в своем Twitter заявил министр обороны С начала вторжения в Украину россия нанесла по украинской территории более 16 тысяч ракетных ударов, выбирая в подавляющем большинстве случаев для атак гражданские цели.Об этом в своем Twitter заявил министр обороны Алексей Резников

"За последние девять месяцев россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% российских целей - гражданские", - подчеркнул чиновник.

Министр напомнил, что в войне против Украины рф прибегает к террористическим методам.

"Мы боремся против террористического государства. Украина победит и привлечет к ответственности военных преступников", - подытожил он.

От российских атак пострадали около 15 470 гражданских объектов и более 500 военных. Среди пострадавшей гражданской инфраструктуры: