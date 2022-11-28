Резников: 97% целей российских ракетных ударов - гражданские объекты

С начала вторжения в Украину россия нанесла по украинской территории более 16 тысяч ракетных ударов, выбирая в подавляющем большинстве случаев для атак гражданские цели.
Об этом в своем Twitter заявил министр обороны Алексей Резников.
Об этом в своем Twitter заявил министр обороны Алексей Резников.
Министр напомнил, что в войне против Украины рф прибегает к террористическим методам.
От российских атак пострадали около 15 470 гражданских объектов и более 500 военных. Среди пострадавшей гражданской инфраструктуры:
- многоэтажки (около 1 900);
- частная застройка (свыше 12 300);
- транспортные и энергетические объекты (более 250 и около 200 соответственно).
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