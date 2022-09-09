Резкая реакция ведущего Беднякова на визит Охлобыстина в Донецк

Иван Охлобыстин, который с 2014 года поддерживает захватническую политику путина, ранее заявлял, что хотел бы встретить Новый год в Одессе, в театре Оперы и балета.
Теперь поддерживающий путинский режим российский актер приехал в оккупированный Донецк, чем сильно разозлил украинского ведущего Андрея Беднякова. Об этом шоумен поделился на своей странице в Instagram.
В частности, знаменитость прокомментировал фото, на котором российский актер в форме оккупантов любуется украденным украинским зерном.
Ранее сообщалось, что Андрей Бедняков признался, что с началом полномасштабной войны трижды ходил в военкомат.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии