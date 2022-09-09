Резкая реакция ведущего Беднякова на визит Охлобыстина в Донецк

10:25 09 сентября Киев, Украина

Иван Охлобыстин, который с 2014 года поддерживает захватническую политику путина, ранее заявлял, что хотел бы встретить Новый год в Одессе, в театре Оперы и балета.

Теперь поддерживающий путинский режим российский актер приехал в оккупированный Донецк, чем сильно разозлил украинского ведущего Андрея Беднякова. Об этом шоумен поделился на своей странице в Instagram.

В частности, знаменитость прокомментировал фото, на котором российский актер в форме оккупантов любуется украденным украинским зерном.

"Вот еще один верующий трогает своими кровавыми руками наше украинское зерно на временно оккупированной территории. Зерно, которое погрузили в ЗИЛы и вывезли в россию. А потом он выпьет водки и помолится. Актер хороший. Человек г**но", - эмоционально высказался Бедняков.

Ранее сообщалось, что Андрей Бедняков признался, что с началом полномасштабной войны трижды ходил в военкомат.