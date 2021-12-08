Режиссер: посыл фильма "Земляне" - сострадание, а не террор

17:14 23 Июль Киев, Украина

Шон Монсон, создавший фильм "Земляне", осудил поступок Луцкого террориста и подчеркнул, что не поддерживает такие меры, для достижения целей.

Об этом сообщил правозащитник и режиссер фильма Шон Монсон "Земляне" в Facebook-аккаунте в четверг, 23 июля.

"Земляне" не одобряют и не потакают актам террора, поскольку наше послание - это сострадание ко всем существам", - отметил он.

Он также подчеркнул, что сюжетом фильма является глобальная бойня животных.

"Содержание фильма - это глобальная бойня миллиардов беззащитных животных, которая продолжается, и не только наносит вред здоровью человека, но и является основной причиной изменения климата. Однако мы не используем террор, чтобы побудить людей к еще большему террору", - говорится в заявлении режиссера.

Сердце творцов, как сказал Шон Монсон, обращены ко всем, кто пострадал от этих испытания.

"Наши сердца обращены ко всем, кто пострадал от этого испытания, к их семьям, а также к власти, которая обеспечила, чтобы ни жизнь не была потеряна. Мы должны двигаться вперед без насилия в отношении всех", - резюмировал Монсон.

Напомним, что 21 июля в Луцке террорист Максим Плохой захватил заложников, требуя прямого контакта с властями. Он заявил, что государство - и есть главный террорист, и потребовал, чтобы представители власти выложили на своих каналах видеообращение с текстом "Я, ФИО, должность - террорист в законе". От Зеленского он требует добавить к обращению слова "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем".





