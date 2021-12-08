Режиссер: посыл фильма "Земляне" - сострадание, а не террор

Шон Монсон, создавший фильм "Земляне", осудил поступок Луцкого террориста и подчеркнул, что не поддерживает такие меры, для достижения целей.
Об этом сообщил правозащитник и режиссер фильма Шон Монсон "Земляне" в Facebook-аккаунте в четверг, 23 июля.
Он также подчеркнул, что сюжетом фильма является глобальная бойня животных.
Сердце творцов, как сказал Шон Монсон, обращены ко всем, кто пострадал от этих испытания.
Напомним, что 21 июля в Луцке террорист Максим Плохой захватил заложников, требуя прямого контакта с властями. Он заявил, что государство - и есть главный террорист, и потребовал, чтобы представители власти выложили на своих каналах видеообращение с текстом "Я, ФИО, должность - террорист в законе". От Зеленского он требует добавить к обращению слова "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем".
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