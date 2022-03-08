Режиссер «Орел и решка» Евгений Синельников 5 дней прячется от обстрелов с семьей в подвале дома на Киевщине

11:34 06 Март Киев, Украина

Известный украинский тревел-блогер Антон Птушкин показал смс от своего друга и напарника Евгения Синельникова, который скрывается от выстрелов российских оккупантов вместе с семьей.

Евгений, украинский телеведущий, актер, главный режиссер «Орел и решка», с семьей уже 5 дней находится в подвале дома в Киевской области, до того долгое время не выходил на связь.

«Сегодня из штурмовика на моих глазах выпустили ракету по соседям. Постройки нет тупо. У нас все окна и двери выбило волной. Покосило деревья. Вокруг разрушений очень много. Но главное мы живы. Организовали укрытие. Еда еще есть. Только телефоны садятся. Света нет и генератор заводить очень быстро. Ездит техника вокруг постоянно, а автоматы бьют прямо за забором», - написал главный режиссер «Орел и решка» Евгений Синельников.

Напомним, что наиболее масштабные последствия ведения боевых действий на сегодняшний день испытывают в Чернигове, Харькове, Бучанском районе Киевской области и Коростенском районе Житомирской области. Под прицелом мирные жители лишены элементарных средств к существованию.