Режиссер из Херсона три месяца тайно снимал жизнь в оккупации

18:26 20 октября Киев, Украина





На основе этих видео на



Режиссер фиксировал жизнь оккупированного россиянами города в течение трех месяцев. В частности, снимал акции протеста, жестоко разгоняемые российскими оккупантами, дефицит пищи и лекарств, передвижение российской техники по улицам Херсона, круглосуточные звуки обстрелов, исчезновение друзей и известных местных людей и т.д. Херсонский режиссер Дмитрий Багненко долгое время провел с супругой и 5-летней дочерью в оккупации, 1 марта он начал тайно снимать все вокруг и делиться кадрами с телекомпанией BBC.На основе этих видео на ютубе вышел документальный фильм , который медиа анонсировала как беспрецедентный внутренний взгляд на российскую оккупацию Херсона.Режиссер фиксировал жизнь оккупированного россиянами города в течение трех месяцев. В частности, снимал акции протеста, жестоко разгоняемые российскими оккупантами, дефицит пищи и лекарств, передвижение российской техники по улицам Херсона, круглосуточные звуки обстрелов, исчезновение друзей и известных местных людей и т.д.

"Документальный фильм наполнен яркими деталями того, как молодая семья находит пути справиться, когда их город постепенно лишается своей украинской идентичности", - анонсировало выход фильма BBC

Со временем россияне установили контроль над интернетом и мобильной связью в городе, поэтому потенциально могли отследить работу Багненко. После этого семья решила покинуть Херсон и пересекла линию фронта.



Документальный фильм доступен на ютуб-каналах BBC News Украина и BBC News россия с 20 октября, а также выйдет в эфир на BBC World News Channel 22 и 23 октября 2022 года.