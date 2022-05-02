Андреевская церковь открывается после реставрации - дата

12:48 02 декабря Киев, Украина

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что находившаяся с 2015 года на реставрации Андреевская церковь , станет доступна для посещения .

Открытие Андреевской церкви состоится онлайн 12 декабря, а на следующий день в храме пройдет первая служба.

"Полностью отреставрирована вся живопись, иконы и иконостас, почищена лепнина и отшлифован пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подача воздуха, окна. Кстати, аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи. А перед утверждением финального цвета и окраской было сделано 36 тестовых выкрасок", - отмечают в министерстве.

Подчеркиваются, что целью реставрации стало желание раскрыть первоначальные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, 320-я годовщина со дня рождения которого отмечается в этом году.



За 11 лет на реконструкцию Андреевской церкви потратили около 70 миллионов гривен.