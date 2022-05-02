Андреевская церковь открывается после реставрации - дата

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что находившаяся с 2015 года на реставрации Андреевская церковь, станет доступна для посещения .
Открытие Андреевской церкви состоится онлайн 12 декабря, а на следующий день в храме пройдет первая служба.
Подчеркиваются, что целью реставрации стало желание раскрыть первоначальные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, 320-я годовщина со дня рождения которого отмечается в этом году.
За 11 лет на реконструкцию Андреевской церкви потратили около 70 миллионов гривен.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии