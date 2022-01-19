Решена судьба Протасового Яра в Киеве
13:51 19 Январь Киев, Украина
19 января Верховный суд Украины признал недействительным договор аренды участка земли в Протасовом Яру. Об этом сообщил мэр Киева
Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
«Договор субаренды земли в Протасовом Яру признан недействительным! Сегодня Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы ООО "Бора" на решение о признании договора субаренды земельного участка недействительным и оставил в силе решение суда первой инстанции. Сам договор аренды нарушает публичный порядок и юридические требования. Когда-то Черновецкий подписал его самовольно и без согласия Киевсовета. Это установлено в решениях предварительных судебных инстанций. Почти три года борьбы общества и городских властей за парк в Протасовом Яру дали положительный конечный результат», – написал Кличко.
Протасов Яр – природная территория площадью 20,505 га в Соломенском районе Киева.
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