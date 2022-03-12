Рэпер Face осудил войну и навсегда покинул Россию

10:13 12 марта Киев, Украина

Российский рэпер Face (настоящее имя - Иван Дремин) объявил в своем Instagram, что покидает Россию, больше не приедет в страну и не будет давать там концерт.

Музыкант выступил с резким осуждением войны в Украине: "Видел бы вас всех мой прадед, который прошел всю войну до Берлина и был награжден орденом Суворова. Если бы он знал, что через 75 лет вы с гордостью придумаете себе собственную свастику и будете считать себя освободителями Европы, вероломно напав ранним утром на братскую страну, которая в 28,5 раз меньше нашей по территории, то он бы скорее застрелился, чем продолжил за вас воевать".



По поводу уезда из страны рэпер написал: "Меня как российского артиста теперь практически не существует, как гражданина тоже. Потому что меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды и выжил наш народ, которому абсолютно по**й на всё, пока хватает денег на бутерброд с маслом".



Также Иван Дремин попросил прощения у украинского народа и призвал власти РФ прекратить разрушения городов.



"Первая вещь: Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа.



Вторая вещь: я прошу прощения у всего украинского народа, за те страдания, которые причинила вам наша страна. Я прошу прощения, за наше государство, за самого себя, за наших людей", - написал он.