Ремонт в Киевском крематории в ответ на критику военных - КГВА

На территории Киевского крематория на Байковом кладбище начались ремонтные работы в ответ на критику со стороны военных. В течение двух недель планируется привести в порядок оба зала для прощания, а полная реставрация запланирована на 2024 год.
Эту информацию предоставила пресс-служба КГВА 18 октября.
Столичные чиновники отметили, что критика военных относительно внешнего вида крематория является справедливой, и ремонт является неотложной необходимостью.
Планы по реставрации крематория существовали еще в 2021 году, однако ремонт был отложен. Петр Пантелеев, заместитель председателя КГГА, пояснил, что здания крематория были возведены в 1970-х годах и признаны объектами культурного наследия. Это создало дополнительные сложности для проведения ремонтных работ.
Поскольку государственные нормы требуют проведения комплексной реставрации, с научными исследованиями, уже были выполнены необходимые процедуры и исследовательские работы, чтобы начать реставрацию в следующем году. В настоящее время выполняется текущий ремонт прощальных залов для улучшения их внешнего вида.
Планируется, что ремонт завершится в течение двух недель, и он будет проводиться поочередно в залах. При этом на текущий ремонт не используются бюджетные средства.
Эту информацию предоставила пресс-служба КГВА 18 октября.
Столичные чиновники отметили, что критика военных относительно внешнего вида крематория является справедливой, и ремонт является неотложной необходимостью.
Планы по реставрации крематория существовали еще в 2021 году, однако ремонт был отложен. Петр Пантелеев, заместитель председателя КГГА, пояснил, что здания крематория были возведены в 1970-х годах и признаны объектами культурного наследия. Это создало дополнительные сложности для проведения ремонтных работ.
Поскольку государственные нормы требуют проведения комплексной реставрации, с научными исследованиями, уже были выполнены необходимые процедуры и исследовательские работы, чтобы начать реставрацию в следующем году. В настоящее время выполняется текущий ремонт прощальных залов для улучшения их внешнего вида.
Планируется, что ремонт завершится в течение двух недель, и он будет проводиться поочередно в залах. При этом на текущий ремонт не используются бюджетные средства.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии