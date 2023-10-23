Релокация предприятий: более 800 украинских предприятий переехали из-за войны

11:45 23 октября Киев, Украина

С начала полномасштабной войны в Украине 840 предприятий применили программу релокации, переехав в более безопасные регионы, и из них 667 уже успешно возобновили свою работу на новых местах.

Эти данные были предоставлены платформой Опендатабот и актуальны на конец сентября.

Сегодня предприятия могут воспользоваться правительственной программой для перевода своих производственных мощностей из районов, прилегающих к зоне боевых действий, в 16 регионов Украины.

Из этих компаний наибольшее число предпочло переселиться в Закарпатскую область (120 компаний) и Львовскую область (199 компаний). Кроме того, Черновицкая область привлекла 78 предприятий, а Ивано-Франковщина - 70, став самыми востребованными регионами среди предпринимателей, ищущих безопасность для своих бизнесов.