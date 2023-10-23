Релокация предприятий: более 800 украинских предприятий переехали из-за войны

С начала полномасштабной войны в Украине 840 предприятий применили программу релокации, переехав в более безопасные регионы, и из них 667 уже успешно возобновили свою работу на новых местах.
Эти данные были предоставлены платформой Опендатабот и актуальны на конец сентября.
Сегодня предприятия могут воспользоваться правительственной программой для перевода своих производственных мощностей из районов, прилегающих к зоне боевых действий, в 16 регионов Украины.
Из этих компаний наибольшее число предпочло переселиться в Закарпатскую область (120 компаний) и Львовскую область (199 компаний). Кроме того, Черновицкая область привлекла 78 предприятий, а Ивано-Франковщина - 70, став самыми востребованными регионами среди предпринимателей, ищущих безопасность для своих бизнесов.
Эти данные были предоставлены платформой Опендатабот и актуальны на конец сентября.
Сегодня предприятия могут воспользоваться правительственной программой для перевода своих производственных мощностей из районов, прилегающих к зоне боевых действий, в 16 регионов Украины.
Из этих компаний наибольшее число предпочло переселиться в Закарпатскую область (120 компаний) и Львовскую область (199 компаний). Кроме того, Черновицкая область привлекла 78 предприятий, а Ивано-Франковщина - 70, став самыми востребованными регионами среди предпринимателей, ищущих безопасность для своих бизнесов.
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