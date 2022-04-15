Религиозная война российских оккупантов. На Донбассе контролируются все религиозные организации

16:44 18 ноября Киев, Украина

Российские оккупанты второй год контролируют все религиозные организации на территории Донбасса , некоторым из них сепаратисты предъявили обвинение в экстремизме и работе на украинскую разведку.



Об этом рассказал муфтий Саид Исмагилов.



"На оккупированных территориях "ДНР" взяла под контроль все религиозные организации, в том числе и мусульманские. Оккупанты закрыли все общины, которые не подчиняются "МГБ ДНР", в том числе мечеть в Донецке (я там много лет был имамом) - два года назад общину обвинили в экстремизме и деятельности на украинскую разведку", - сказал Исмагилов.



По его словам, мечеть опечатали, а имама забрали на допрос в "МГБ", взяли подписку о невыезде.



"Мечеть сейчас закрыта, категорически запрещено ее открывать, заходить туда. Два года стоит совершенно пустая, и такая судьба постигла все мусульманские религиозные организации, которые не подчиняются так называемому "МГБ ДНР"", - рассказал он.



Исмагилов рассказал, что оккупанты создали собственную религиозную структуру, поставили своего имама, который находится под их контролем.



По словам муфтия, люди вынуждены либо выезжать оттуда, поскольку там жить вообще невозможно, или посещать те мечети, которые разрешены для посещения, или они вообще никуда не ходят и молятся сами дома.