Рекорды онлайн набирают популярность

20:08 23 Июль Киев, Украина

Карантин дал толчок к развитию новой линейки рекордов, которая не была так востребована, все больше набирают популярность рекорды онлайн.



С начала этого года Национальный реестр рекордов Украины зарегистрировал почти 393 рекордов. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.



По ее словам, сохраняется тенденция, что мужских рекордов больше, мужчин регистрируется больше на 25%, чем женщин.

"Мы ожидали больше рекордов, но в то же время, глядя на график, динамику, все равно наблюдается рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщила Ветрова.

Также она отметила, что количество рекордов за полгода откорректировано карантином. Онлайн-формат начал набирать популярность.

"Мы регистрировали в среднем два рекорда онлайн в неделю в течение двух месяцев, когда работа велась удаленно. Это открыло совершенно новую линейку рекордов. Некоторые рекорды спешили сделать именно во время, в период карантина", - рассказала Ветрова.

Например, одна кондитерская компания зарегистрировала уникальный рекорд - дегустацию эклеров онлайн.

"То есть, каждый желающий, кто зарегистрировался, получал коробку эклеров, потом нужно было выйти в Zoom и одновременно с другими дегустировать эклеры. То есть, именно этот рекорд был актуален во время карантина", - сказала Ветрова.

Также по ее словам, был зарегистрирован рекорд, где люди онлайн готовили десерт.



Кроме того, она рассказала, что была проведена крупнейшая образовательная конференция онлайн.