Рекорды онлайн набирают популярность

Карантин дал толчок к развитию новой линейки рекордов, которая не была так востребована, все больше набирают популярность рекорды онлайн.
С начала этого года Национальный реестр рекордов Украины зарегистрировал почти 393 рекордов. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
По ее словам, сохраняется тенденция, что мужских рекордов больше, мужчин регистрируется больше на 25%, чем женщин.
Также она отметила, что количество рекордов за полгода откорректировано карантином. Онлайн-формат начал набирать популярность.
Например, одна кондитерская компания зарегистрировала уникальный рекорд - дегустацию эклеров онлайн.
Также по ее словам, был зарегистрирован рекорд, где люди онлайн готовили десерт.
Кроме того, она рассказала, что была проведена крупнейшая образовательная конференция онлайн.
Кроме того, она рассказала, что была проведена крупнейшая образовательная конференция онлайн.
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