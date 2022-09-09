Рекордное за семь лет количество браков зарегистрировали в Украине за полгода 2022-го

13:50 09 сентября Киев, Украина

В Украине за первые полгода 2022 года было зарегистрировано рекордное количество браков – 103 903, это на 21% больше, чем за тот же период в 2021 и абсолютный рекорд за последние семь лет.

Об этом свидетельствуют данные Opendatabot.



По количеству бракосочетаний первое место занимает прифронтовая Днепропетровская область - 13 025 бракосочетаний за полгода. Рост числа

новых семей наблюдается во всех тыловых областях, кроме Черновицкой. Там с начала года количество браков снизилось на 11%.

Количество разводов, зарегистрированных в ЗАГСах, по данным Opendatabot, снизилось почти вдвое - на 42%: 7632 расторжений брака против

13153 в 2021-м.

Впрочем, количество разводов, зарегистрированных ЗАГСами, не в полной мере отражает реальную статистику. Ибо развод через ЗАГС возможен только в случае, если у супругов нет несовершеннолетних детей и имеет обоюдное желание разойтись. В противном случае расторжение брака происходит по решению суда.