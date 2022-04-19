Рекордное количество пингвинов собралось возле украинской полярной станции

07:19 20 июля Киев, Украина

Изменения климата затронули все уголки планеты, не стал исключением и остров Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский". Теплая зима, из-за которой не вся вода покрылась льдом, привлекла сотни охотников за крилем - пингвинов.

Об этом в Фейсбуке сообщает Национальный антарктический научный центр.

"В этом июле наши полярники зарегистрировали чрезвычайно большие зимние скопления пингвинов: на разных островах в радиусе 20 км от станции отдыхают сотни и тысячи особей, а в воде можно наблюдать одновременно сотни кормящихся пингвинов. Преимущественно это субантарктические пингвины (дженту) или пингвины Адели", - говорится в сообщении.

Отмечается, когда в Антарктике зима, а в Украине соответственно лето, пингвины, живущие возле станции "Академик Вернадский", отплывают севернее. Это связано с тем, что они питаются крилем и требуют открытой воды для охоты на "добычу". Когда акваторию вокруг "Вернадского" на зиму сковывает лед, пингвины перемещаются туда, где открытая вода, чтобы иметь доступ к пище.

В связи с изменением климата зимы становятся теплее, а участки открытой воды в районе архипелага Вильгельма, где находится станция, сейчас можно найти на протяжении всей зимы, а значит и пингвины теперь держатся совсем неподалеку.



Отмечается, что на острове Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский", в конце июня и в июле время от времени также появлялись пингвины. В отдельные дни их не видели совсем или регистрировали небольшие группы. А иногда численность групп пингвинов превышала тысячу особей, в основном это были пингвины Адели.