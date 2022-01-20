Рекомендации ВОЗ : какие маски и в каком количестве должны быть у школьника

В Украине стартовал учебный год и тысячи школьников вернулись за парты в условиях пандемии коронавируса. В школах ввели новые правила и ограничения и большинству детей теперь приходится посещать учебные заведения в защитных масках.
Но не все средства индивидуальной защиты эффективны одинаково. Так, марлевые маски способны отфильтровать немного бактерий и вирусов. Их эффективность – не более 3%.
О неэффективности применения таких масок предупреждает Центр общественного здоровья.
При выборе тканевой маски следует обратить внимание на:
размер — необходимо подбирать индивидуально, особенно если речь идет о детях (маска должна плотно прилегать к носу, рту и подбородку, но не сдавливать)
фиксацию — ремешки или ушные петли должны плотно держать маску на лице, но не передавливать голову (ремешки) или уха (петли);
цвет — светлый, чтобы ребенок и родители могли четко определить степень ее загрязнения для своевременной замены;
декоративная отделка — не рекомендуется использовать маски с вышивкой, наклейками, надписями, поскольку они могут усиливать сопротивление дыханию (создавать ощущение недостаточности воздуха);
материалы — должны быть устойчивы к воздействию температур во время стирки.
Но не все средства индивидуальной защиты эффективны одинаково. Так, марлевые маски способны отфильтровать немного бактерий и вирусов. Их эффективность – не более 3%.
О неэффективности применения таких масок предупреждает Центр общественного здоровья.
При выборе тканевой маски следует обратить внимание на:
размер — необходимо подбирать индивидуально, особенно если речь идет о детях (маска должна плотно прилегать к носу, рту и подбородку, но не сдавливать)
фиксацию — ремешки или ушные петли должны плотно держать маску на лице, но не передавливать голову (ремешки) или уха (петли);
цвет — светлый, чтобы ребенок и родители могли четко определить степень ее загрязнения для своевременной замены;
декоративная отделка — не рекомендуется использовать маски с вышивкой, наклейками, надписями, поскольку они могут усиливать сопротивление дыханию (создавать ощущение недостаточности воздуха);
материалы — должны быть устойчивы к воздействию температур во время стирки.
В ВОЗ рассказали, что лучше использовать маски, в которых комбинируются разные материалы:
внешний слой из гидрофобного материала (полипропилен, полиэстер или их смесь);
средний слой из гидрофобного синтетического материала (полипропилен) или из материала, который усиливает фильтровальные свойства защитной маски (хлопок);
внутренний слой из гидрофильного материала (хлопок или ткани с примесью хлопка).
Маску нужно стирать ежедневно при температуре не менее 60°С. Делать это нужно на протяжении часа.
По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, ученику достаточно одной одноразовой маски в день. Однако у ребенка должно быть как минимум 2 маски, чтобы была замена в течение дня.
Маску желательно сделать с ребенком или он сам должен ее выбрать. После этого ребенок с большим желанием будет ее носить. Школьнику нужно объяснить, как правильно носить, снимать и надевать маску. Сделать это нужно на личном примере.
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