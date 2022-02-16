Рейтинг социальных сетей в Украине

Фонд "Демократические инициативы" и Центр Разумкова провели опрос среди украинцев, респондентов просили назвать их любимую соцсеть.
Больше всего голосов набрал Facebook, на втором месте Instagram
Список:
Список:
- Facebook - 58,2%;
- Instagram - 25%;
- Телеграмм-каналы - 9%;
- Twitter - 8%;
- Одноклассники - 6%;
- ВКонтакте - 5%;
- LinkedIn - 2%.
Почти 6% указали на то, что пользуются другими соцсетями и мессенджерами. Треть (34%) респондентов отметили, что вообще не пользуются соцсетями.
Аудитория Facebook практически равномерно распределена между макрорегионами с несколько меньшей долей на востоке страны (53%). То же наблюдение справедливо и для Instagram.
В возрастном разрезе самую широкую аудиторию так же охватывает Facebook. Даже среди самой старшей возрастной группы о нем упомянули 20% респондентов (ближайший конкурент среди старших людей - Одноклассники с 4%).
Аудитория Facebook практически равномерно распределена между макрорегионами с несколько меньшей долей на востоке страны (53%). То же наблюдение справедливо и для Instagram.
В возрастном разрезе самую широкую аудиторию так же охватывает Facebook. Даже среди самой старшей возрастной группы о нем упомянули 20% респондентов (ближайший конкурент среди старших людей - Одноклассники с 4%).
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