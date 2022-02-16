Рейтинг социальных сетей в Украине

19:57 29 Сентябрь Киев, Украина

Фонд "Демократические инициативы" и Центр Разумкова провели опрос среди украинцев, респондентов просили назвать их любимую соцсеть.





Список: Больше всего голосов набрал Facebook , на втором месте InstagramСписок:

Facebook - 58,2%;

Instagram - 25%;

Телеграмм-каналы - 9%;

Twitter - 8%;

Одноклассники - 6%;

ВКонтакте - 5%;

LinkedIn - 2%.

Почти 6% указали на то, что пользуются другими соцсетями и мессенджерами. Треть (34%) респондентов отметили, что вообще не пользуются соцсетями.



Аудитория Facebook практически равномерно распределена между макрорегионами с несколько меньшей долей на востоке страны (53%). То же наблюдение справедливо и для Instagram.



В возрастном разрезе самую широкую аудиторию так же охватывает Facebook. Даже среди самой старшей возрастной группы о нем упомянули 20% респондентов (ближайший конкурент среди старших людей - Одноклассники с 4%).