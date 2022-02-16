Рейтинг социальных сетей в Украине

19:57 29 Сентябрь Киев, Украина

Фонд "Демократические инициативы" и Центр Разумкова провели опрос среди украинцев, респондентов просили назвать их любимую соцсеть. 
 
Больше всего голосов набрал Facebook, на втором месте Instagram 

Список:
  • Facebook - 58,2%;
  • Instagram - 25%;
  • Телеграмм-каналы - 9%;
  • Twitter - 8%;
  • Одноклассники - 6%;
  • ВКонтакте - 5%;
  • LinkedIn - 2%.
Почти 6% указали на то, что пользуются другими соцсетями и мессенджерами. Треть (34%) респондентов отметили, что вообще не пользуются соцсетями.

Аудитория Facebook практически равномерно распределена между макрорегионами с несколько меньшей долей на востоке страны (53%). То же наблюдение справедливо и для Instagram.

В возрастном разрезе самую широкую аудиторию так же охватывает Facebook. Даже среди самой старшей возрастной группы о нем упомянули 20% респондентов (ближайший конкурент среди старших людей - Одноклассники с 4%).