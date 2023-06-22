Рейтинг самых пригодных для жизни городов: Киев в последней десятке

Издание The Economist опубликовало рейтинг городов, наиболее пригодных для жизни в 2023 году - "The Global Liveability Index".
Первое место в рейтинге второй год подряд заняла столица Австрии Вена. На втором месте – столица Дании Копенгаген. Первую пятерку дополнили австралийские Мельбурн и Сидней, а также канадский Ванкувер.
В десятку городов, наиболее пригодных к жизни, также вошли Цюрих (Швейцария), Калгари (Канада), Женева (Швейцария), Торонто (Канада), Осака (Япония) и Окленд (Новая Зеландия): два города набрали одинаковое количество баллов, поэтому оба оказались на десятом месте.
/>Киев на фоне полномасштабного вторжения России занял 165-е место, войдя в последнюю десятку. Последние три места – 171, 172 и 173 соответственно – заняли Алжир (Алжир), Триполи (Ливия) и Дамаск (Сирия).
Рейтинг классифицировал города по качественным и количественным факторам в пяти широких категориях: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Данные были собраны 13 февраля и 12 марта 2023 года.
Первое место в рейтинге второй год подряд заняла столица Австрии Вена. На втором месте – столица Дании Копенгаген. Первую пятерку дополнили австралийские Мельбурн и Сидней, а также канадский Ванкувер.
В десятку городов, наиболее пригодных к жизни, также вошли Цюрих (Швейцария), Калгари (Канада), Женева (Швейцария), Торонто (Канада), Осака (Япония) и Окленд (Новая Зеландия): два города набрали одинаковое количество баллов, поэтому оба оказались на десятом месте.
/>Киев на фоне полномасштабного вторжения России занял 165-е место, войдя в последнюю десятку. Последние три места – 171, 172 и 173 соответственно – заняли Алжир (Алжир), Триполи (Ливия) и Дамаск (Сирия).
Рейтинг классифицировал города по качественным и количественным факторам в пяти широких категориях: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Данные были собраны 13 февраля и 12 марта 2023 года.
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