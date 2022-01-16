"Рейтинг" проанализировал алкогольные предпочтения украинцев

12:19 13 Январь Киев, Украина





Около 66% опрошенных группой Алкогольные пристрастия украинцев постепенно меняются. Об этом сообщает Ассоциация крафтовых дистилляторов Украины .Около 66% опрошенных группой "Рейтинг" украинцев употребляют алкогольные напитки. Стоит отметить, что опрос проходил в конце апреля 2021 года. На тот момент украинцы употребляли алкоголь с такой периодичностью:

33% - реже раза в месяц;

26% – несколько раз в месяц;

7% – несколько раз в неделю;

1% – каждый день.

А 32% опрошенных вообще не употребляют алкогольные напитки.



Опрошенные группой «Рейтинг» среди популярнейших назвали вино (36%) и пиво (29%). Водке предпочитают 20%, коньяк – 17%, домашние вина, настойки – 14%, шампанское, игристые вина – 12%, виски – 7%, самогон – 6%. Такие напитки, как сидр, ром, вермут, коктейли, джин, ликеры употребляют 1-2%.



При этом в последнее время в Украине, как и в других Восточноевропейских странах, люди начинают все больше интересоваться крепкими дистиллятами – алкогольными напитками, производимыми преимущественно из локального сырья с помощью процесса дистилляции.



По данным Николая Пугачева, заместителя директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» в 2020 году алкогольные напитки с концентрацией спирта менее 80% (преимущественно коньяк, виски, водка, ликеры и сладкие наливки) Украина импортировала около 74 тыс. тонн на сумму $227 млн. Виноградных и других вин ввезено почти 91 тыс. тонн стоимостью $224 млн, а солодового пива – 70 тыс. тонн стоимостью $67 млн, сообщает ресурс AgroPolit .



Крепкий алкоголь в Украину преимущественно ввозили из Великобритании, Грузии, Ирландии, Германии и Армении; вина – из Италии, Франции, Грузии и Испании; пиво – по большей части привозили из Мексики, Бельгии и Германии.



По мнению представителей Ассоциации крафтовых дистилляторов Украины, при таких существенных объемах импорта качественного крепкого алкоголя, отечественные производители крафтовых крепких напитков также имеют неплохие перспективы развития, однако для этого требуются определенные изменения в украинском законодательстве.



В частности, развитию отрасли помогут два законопроекта, зарегистрированных в Верховной Раде:



Внесенный Кабинетом Министров Украины под регистрационным номером 5762 проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении условий производства дистиллятов субъектами малого предпринимательства» (от 14.07.2021 г.).



Инициированный рядом народных депутатов проект закона под регистрационным номером 5311 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» (относительно малых производств дистиллятов)»3 (от 29). 2021 г.).