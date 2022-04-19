Рейтинг качества дорог: Украина поднялась на 20 позиций

19:54 23 ноября Киев, Украина

Согласно данным международного рейтинга The Legatum Prosperity Index 2020, Украина заняла 126 место среди 167 стран, по критериям качества дорог.

В 2020 году Украина получила +20 позиций в общем рейтинге «качества дорог». Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры.



📈 Стремительный рост по этому критерию также позволил усилить другие показатели:



▪ в рейтинге «Транспорт» Украина получила + 12 позиций (занимает 73 место);



▪ в рейтинге «Доступ к рынку и инфраструктура» получила + 10 позиций (занимает 77 место).



☝ В целом же в рейтинге Индекса процветания Украина пока занимает 92 позицию, таким образом получив +4 позиции по сравнению с 2019 годом и +19 позиций по сравнению с 2018 годом.



The Legatum Prosperity Index (Индекс процветания) - это интегрированный показатель, который учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни.