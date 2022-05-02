Рейтинг изучил степень доверия к 11 украинским политикам

Исследовательская группа "Рейтинг" во всех областях Украины провела социологический опрос на тему доверия к современным политикам.
Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 44% опрошенных. Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33% респондентов.
В пятерку лидеров также попали - бывший глава правительства Владимир Гройсман (31%), председатель ВР Дмитрий Разумков (27%) и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (25%).
Исследование проводила социологическая группа "Рейтинг" 28-30 ноября во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера).
Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.
Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 44% опрошенных. Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33% респондентов.
В пятерку лидеров также попали - бывший глава правительства Владимир Гройсман (31%), председатель ВР Дмитрий Разумков (27%) и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (25%).
Исследование проводила социологическая группа "Рейтинг" 28-30 ноября во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера).
Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.
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