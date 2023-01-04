Рейс Киев – Кишинев попал в топ лучших железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год

08:36 04 января Киев, Украина





Рейс «Укрзализныци» Киев – Кишинев попал в список лучших железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год по версии Lonely Planet

Это поезд №351/352, курсирование которого возобновилось после 24-летнего перерыва в ноябре 2022 года. Каждый из вагонов поезда посвятили временно оккупированным территориям Украины.

Поезд курсирует три раза в неделю:

из Кишинева в Киев отправляется в 17:45, прибывает в Киев в 11:48.

из Киева будет отправляться в 17:02, в Кишинев будет прибывать в 10:38.

В поезде семь вагонов, пять купейных и два плацкартных. Продолжительность поездки в одну сторону составляет около 13 часов.



Кроме того, он будет останавливаться на станции Унгены, откуда можно доехать до международного аэропорта Яссы в Румынии.