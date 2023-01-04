Рейс Киев – Кишинев попал в топ лучших железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год

Рейс «Укрзализныци» Киев – Кишинев попал в список лучших железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год по версии Lonely Planet.
Об этом сообщает УЗ.
Это поезд №351/352, курсирование которого возобновилось после 24-летнего перерыва в ноябре 2022 года. Каждый из вагонов поезда посвятили временно оккупированным территориям Украины.
Поезд курсирует три раза в неделю:
- из Кишинева в Киев отправляется в 17:45, прибывает в Киев в 11:48.
- из Киева будет отправляться в 17:02, в Кишинев будет прибывать в 10:38.
В поезде семь вагонов, пять купейных и два плацкартных. Продолжительность поездки в одну сторону составляет около 13 часов.
Кроме того, он будет останавливаться на станции Унгены, откуда можно доехать до международного аэропорта Яссы в Румынии.
Кроме того, он будет останавливаться на станции Унгены, откуда можно доехать до международного аэропорта Яссы в Румынии.
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