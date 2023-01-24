Регистрация актов гражданского состояния украинцев теперь доступна и за границей

Правительство во вторник, 24 января, одобрило предоставление гражданам Украины, которые находятся за границей, возможности получать услуги в сфере госрегистрации актов гражданского состояния независимо от места жительства или пребывания. Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что в условиях военного положения до законодательного урегулирования зарубежные дипломатические учреждения Украины получают возможность с использованием Госреестра актов гражданского состояния граждан проводить такую госрегистрацию, вносить изменения в актовые записи, возобновлять и аннулировать их независимо от места хранения бумажного носителя актовой записи гражданского состояния.

Кроме того, они смогут повторно выдавать свидетельства госрегистрации актов гражданского состояния и выписки из Реестра.

Ранее сообщалось, что в Дії стала доступна выписка из Единого государственного реестра.