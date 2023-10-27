Реформы в высшем образовании Украины: новые возможности для студентов

17:02 23 октября Киев, Украина

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, которым совершенствуется высшее образование. Студенты смогут менять специальность после 1-2 курсов, контрактники выбирать продолжительность обучения, заочную форму заменит дистанционная.

Об этом пишут Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки.



Ведомство отмечает, что нововведения позволят оптимизировать работу заведения высшего образования (ЗВО), сделать обучение более эффективным, а также приблизить украинское образование к европейским стандартам.



Студенты, которые учатся по контракту, смогут регулировать срок обучения — например, завершить бакалавриат за 3 года вместо 4. Или наоборот — получить степень за 6 лет. Это поможет формировать удобный график, если студент работает или он хочет углубиться в определенные дисциплины, пишет министр Михаил Федоров.



Студент будет выбирать широкую отрасль, а после 60-120 кредитов ЕКТС* сможет уточнить специальность в рамках широкой отрасли. Например, в рамках области "Социальные науки" после двух курсов выбрать социологию, социальную работу или политологию. Это поможет сделать осознанный выбор профессии, ведь выпускнику школы в 17 лет может быть сложно определиться со специальностью на всю жизнь.



С 2024 года заочную и вечернюю формы заменят дистанционной. Это эффективнее, чем "покупка дипломов и образование для галочки", говорит Федоров.



Также этот законопроект фиксирует минимальный объем аудиторных занятий. Для бакалавров — не менее 10 часов, для магистров и аспирантов — не менее 8. Раньше этот показатель не регулировался и некоторые заведения этим злоупотребляли, предлагая студентам прорабатывать дисциплины почти самостоятельно.



Для студентов, обучающихся по регулируемым специальностям (право, медицина, военная служба, атомная энергетика и т.п.) выборочный компонент будет меньше, чем раньше, — 10% вместо 25%. А для нерегулируемых — наоборот, процент может быть больше 25%.

*ЕКТС - Европейская кредитно-трансферно-накопительная система. 1 кредит - 30 часов