Реформа такси: Uber поддержал решение правительства

Компания Uber положительно отозвалась о предложенной Минифраструктурой реформе такси, она позволит вывести услуги на новый уровень безопасности и легализирует заработок водителей.
Так считает глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.
Соколянский отдельно подчеркнул, что несмотря на появление новых популярных сервисов, таких как Uber, украинский сектор такси и перевозок страдает от устаревшего законодательства, чрезмерно обременительных лицензионных обязательств, непрозрачности и отсутствия стандартов качества и безопасности.
Представитель Uber уверен, что предложенная реформа такси позволяет правительству наладить налогообложение отрасли, будет способствовать развитию национальной экономики, а также позволит повсеместно внедрять в городах современные формы мобильности, например, через цифровые платформы и службы краткосрочной аренды автомобиля.
Соколянский добавил, что учитывая либеральный характер реформы, в Uber не ожидают роста цены на услуги такси.
Соколянский добавил, что учитывая либеральный характер реформы, в Uber не ожидают роста цены на услуги такси.
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