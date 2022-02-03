Реформа такси: Uber поддержал решение правительства

18:01 15 Сентябрь Киев, Украина

Компания Uber положительно отозвалась о предложенной Минифраструктурой реформе такси, она позволит вывести услуги на новый уровень безопасности и легализирует заработок водителей.

Так считает глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

"Мы приветствуем любые прогрессивные изменения, которые предоставляют гибкие экономические возможности, способствуют высокому качеству обслуживания и создают четкую основу для современной мобильности. Пассажиры смогут пользоваться более высокими стандартами безопасности благодаря требованиям к проверке прошлого водителей, техническим стандартам для автомобилей и обязательному страхованию пассажира. В то же время, сотни тысяч водителей смогут легально зарабатывать на жизнь, делая финансовый вклад в общество", - отметил он.

Соколянский отдельно подчеркнул, что несмотря на появление новых популярных сервисов, таких как Uber, украинский сектор такси и перевозок страдает от устаревшего законодательства, чрезмерно обременительных лицензионных обязательств, непрозрачности и отсутствия стандартов качества и безопасности.

"Таким образом, проект реформы дает уникальный шанс модернизировать и либерализовать сектор, поскольку он облегчит доступ водителей к гибким экономическим возможностям, например, с помощью простого лицензирования, позволит власти создать справедливую конкурентную среду и позволит иметь более прозрачное представление о рынке, участниках и соблюдении ими правил работы", - рассказал Соколянский.