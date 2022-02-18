Реформа школьного питания: Зеленская представила новое меню

С 1 сентября во всех школьных столовых Украины появится новое меню из 160 блюд, в котором максимально увеличено количество фруктов, мяса и уменьшено количество соли.
Об этом на презентации обновленного меню для столовых учреждений среднего общего образования рассказала Елена Зеленская.
Обновленное меню рассчитано на четыре недели, оно включает 160 блюд, среди которых традиционные украинские блюда, популярные блюда различных кухонь мира, а также безглютеновые позиции. Кроме того, увеличено количество фруктов и мяса в рационе.
Как добавил на презентации министр здравоохранения Виктор Ляшко, в новом меню будет уменьшено количество соли в блюдах. По его словам, это будет происходить поэтапно. Также в учебных заведениях не будут представлены в меню переработанные, консервированные мясные изделия.
Такие изменения к подходам в питании, по словам министра, позволят постепенно изменить пищевые привычки, в том числе и в семьях, а также в будущем положительно повлиять на профилактику различных заболеваний, в частности гипертонической болезни.
Елена Зеленская рассказала, что для запуска реформы школьного питания в 2020 году было проведено исследование в 500 школах. Как выяснилось, в 91% школьных столовых в городе и 98% школьных столовых в сельской местности не проверяют калорийность блюд, 52% школ в селах и 40% школ в городах не имеют надлежащего помещения и оборудование для столовых, 25% школ не проводят контроль температуры тех блюд, которые получают дети.
Лишь 15% школ в сельской местности, и 36% школ в городах способны обеспечить для детей диетическое питание.
В 2020 году было проведено улучшение материально-технической базы школьного питания, на что было выделено 400 тыс. грн субвенции для школ. Благодаря этому была проведена модернизация пищеблоков в 1809 заведениях среднего образования.
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