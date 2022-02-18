Реформа школьного питания: Зеленская представила новое меню

17:18 24 Май Киев, Украина

С 1 сентября во всех школьных столовых Украины появится новое меню из 160 блюд, в котором максимально увеличено количество фруктов, мяса и уменьшено количество соли.

Об этом на презентации обновленного меню для столовых учреждений среднего общего образования рассказала Елена Зеленская.
"Я - мама, и мне не безразлично, что едят мои дети и дети других граждан в школе. Действительно, мы не можем проконтролировать, чем питаются дети в школе, когда мы их не видим. ... Днем многие дети вообще не питаются, потому что пища (в школьной столовой - ред.) невкусная, холодная ... Мы должны сосредоточиться на главных направлениях реформы школьного питания ", - сказала Елена Зеленская .
Обновленное меню рассчитано на четыре недели, оно включает 160 блюд, среди которых традиционные украинские блюда, популярные блюда различных кухонь мира, а также безглютеновые позиции. Кроме того, увеличено количество фруктов и мяса в рационе.
 
Как добавил на презентации министр здравоохранения Виктор Ляшко, в новом меню будет уменьшено количество соли в блюдах. По его словам, это будет происходить поэтапно. Также в учебных заведениях не будут представлены в меню переработанные, консервированные мясные изделия.
Такие изменения к подходам в питании, по словам министра, позволят постепенно изменить пищевые привычки, в том числе и в семьях, а также в будущем положительно повлиять на профилактику различных заболеваний, в частности гипертонической болезни.

Елена Зеленская рассказала, что для запуска реформы школьного питания в 2020 году было проведено исследование в 500 школах. Как выяснилось, в 91% школьных столовых в городе и 98% школьных столовых в сельской местности не проверяют калорийность блюд, 52% школ в селах и 40% школ в городах не имеют надлежащего помещения и оборудование для столовых, 25% школ не проводят контроль температуры тех блюд, которые получают дети.

Лишь 15% школ в сельской местности, и 36% школ в городах способны обеспечить для детей диетическое питание.

В 2020 году было проведено улучшение материально-технической базы школьного питания, на что было выделено 400 тыс. грн субвенции для школ. Благодаря этому была проведена модернизация пищеблоков в 1809 заведениях среднего образования.