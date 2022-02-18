Реформа школьного питания: Зеленская представила новое меню

17:18 24 Май Киев, Украина

С 1 сентября во всех школьных столовых Украины появится новое меню из 160 блюд, в котором максимально увеличено количество фруктов, мяса и уменьшено количество соли.



Об этом на презентации обновленного меню для столовых учреждений среднего общего образования рассказала Об этом на презентации обновленного меню для столовых учреждений среднего общего образования рассказала Елена Зеленская

"Я - мама, и мне не безразлично, что едят мои дети и дети других граждан в школе. Действительно, мы не можем проконтролировать, чем питаются дети в школе, когда мы их не видим. ... Днем многие дети вообще не питаются, потому что пища (в школьной столовой - ред.) невкусная, холодная ... Мы должны сосредоточиться на главных направлениях реформы школьного питания ", - сказала Елена Зеленская .

Обновленное меню рассчитано на четыре недели, оно включает 160 блюд, среди которых традиционные украинские блюда, популярные блюда различных кухонь мира, а также безглютеновые позиции. Кроме того, увеличено количество фруктов и мяса в рационе.

Как добавил на презентации министр здравоохранения Виктор Ляшко, в новом меню будет уменьшено количество соли в блюдах. По его словам, это будет происходить поэтапно. Также в учебных заведениях не будут представлены в меню переработанные, консервированные мясные изделия.

Такие изменения к подходам в питании, по словам министра, позволят постепенно изменить пищевые привычки, в том числе и в семьях, а также в будущем положительно повлиять на профилактику различных заболеваний, в частности гипертонической болезни.