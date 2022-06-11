Реакция президента Зеленского на смертные приговоры для британцев в ОРДЛО

09:15 11 июня Киев, Украина

В пятницу, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу со студентами и профессорами Universities of Oxford, Cambridge and London и других ведущих учебных заведений Великобритании. В разговоре он заявил, что "приговор" к смертной казни в ОРДЛО граждан Великобритании должен побудить страны Европы объединиться и действовать более решительно.

Отвечая на вопрос, должна ли, по его мнению, Великобритания после этого случая действовать более мощно, Зеленский сказал, что эта страна и ее премьер-министр Борис Джонсон с самого начала мощно поддерживают Украину.

"Мне кажется, наоборот, это тот случай, который подчеркивает, что Европа и весь мир и те страны-скептики, те страны, условные пацифисты в отношениях с рф, которые с ними постоянно ищут, как найти такое настроение в разговоре, чтобы не поколебать какие-либо бизнес-отношения - это именно для таких стран очень мощный и опасный сигнал, что россия так действует по отношению к любым гражданам любого государства. Мне кажется, после таких случаев страны Европы должны объединиться и действовать мощно, и осуждать действиями, а не словами".

Также во время общения со студентами, Зеленский отметил, что россия имеет фобию свободы и хочет стереть все ассоциации об Украине, кроме войны.

"Цель войны для россии - стереть нашу историю, стереть нашу государственность, нашу идентичность, отрицать наше существование как таковое", - сказал он. "Сказать, что нас не было никогда. Что мы - искусственно созданный народ, словно мы не люди, а сорт растений или вид животных. Обесценить нашу культуру, принизить наш язык, зачеркнуть наше искусство. Наших музыкантов, писателей, философов, ученых, конструкторов, изобретателей, всех великих правителей и всех великих воинов Киевской Руси, Запорожской Сечи, которые были, которые есть и которые будут", - добавил Зеленский. Относительно того, почему россия делает это, он сказал: "Потому что имеет глобальную фобию на государственном уровне. Это фобия свободы. Для них это незнакомая, неведомая, а потому очень пугающая сила. Даже если свобода не в их, а в соседней стране. Свобода рядом. Для рф это опасно близко. Она хочет это уничтожить. Но она проиграет. Мы воюем за свое будущее, они - за чужое прошлое".

Напомним, Зеленский призвал демократические страны поддержать Украину не только на словах, но и на деле в вопросе ее евроинтеграции.