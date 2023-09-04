12:28 11 августа Киев, Украина

Разрывать брак во время беременности и в течение года после рождения ребенка разрешили в Украине. За соответствующий законопроект за основу и с доработками проголосовали 232 депутата.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк



Авторы законопроекта предлагают внести изменения в статьи 110 и 111 Семейного кодекса. Они ссылаются на принцип добровольности брака (статья 24 Семейного кодекса), предусматривающий свободную волю и вступления в брак, и на дальнейшее пребывание в браке. Также ограничение противоречит Конвенции о защите прав человека в 1950 году и практике Европейского суда по правам человека.



Кроме того, возможность расторгнуть брак как можно раньше важна для семей, где происходит домашнее насилие, говорят инициаторы законопроекта. Согласно статье 111 Семейного кодекса, суд должен принять меры по примирению супругов, но только если это не противоречит моральным устоям общества. В то же время домашняя ссылка является не только аморальным, но и противоправным поведением, пишут депутаты.



Раньше расторгать брак во время беременности и в течение года после рождения ребенка можно было лишь тогда, когда один из супругов совершил противоправное поведение с признаками уголовного правонарушения в отношении другого супруга.